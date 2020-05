Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами

Железные дороги Украины ввели запрет на прием на свою инфраструктуру вагонов, которые укомплектованы колесными парами производства двух китайских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из телеграммы начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова.

"Железнодорожная администрация Украины телеграммой от 6 мая 2020 года проинформировала о запрете приема на инфраструктуру железных дорог Украины вагонов, укомплектованных цельнокатными колесами производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd (Китайская Народная Республика) и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd (Китайская Народная Республика)", - отмечается в телеграмме.

В связи с этим РЖД поручили своим подразделениям запретить подготовку и подачу под погрузку вагонов, а также оформление порожних вагонов, укомплектованных цельнокатаными колесами производства упомянутых компаний, назначением на железные дороги Украины, либо следующих транзитом через Украину.

Как сообщил заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин, колесные пары указанных в телеграмме китайских заводов начали поставляться в РФ из Китая с III квартала 2018 года. За это время в Россию поставлено около 180-200 тыс. колес, при этом в общем объеме поставляемых на российский рынок колесных пар китайские занимают менее 10%. То есть проблема не носит масштабного характера.

"Зачем это нужно украинской стороне? Это очевидно: на Украине есть свои производители - компания "Интерпайп", крупнейший производитель колес на "пространстве 1 520", один из четырех. Колеса они делают действительно качественные, хорошие, но конкуренцию им, помимо двух российских производителей и одного казахстанского, составляют еще и китайские компании", - пояснил Семенкин.

"Возможно, это попытка украинской стороны защититься таким образом от поставок колес на рынок, потому что если на территорию страны ездить с этим колесами будет нельзя, какие-то операторы могут отказываться от приобретения колес в Китае. Понятно, что части российских операторских компаний неинтересен украинский рынок, но некоторые операторы могут перестать покупать колеса китайского производства", - добавил эксперт.