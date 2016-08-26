Украина снизит тарифы на грузоперевозки по "Шелковому пути"

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Украина намерена снизить тарифы на перевозки по "Шелковому пути". Как передает Report со ссылкой на сайт Rosbalt.ru, Киев предпринимает меры по уменьшению тарифов на перевозку грузов по маршруту Китай-Украина-Европейский союз в рамках проекта "Шелковый путь".

Соответствующие договоренности достигнуты с китайской стороной после переговоров правительственных делегаций и подписания протокола подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает министерство инфраструктуры Украины.

"Министерство инфраструктуры отметило важность участия китайских компаний в перевозке грузов через порт Черноморск по территории стран - участниц Шелкового пути: Грузия, Азербайджан и Казахстан. В рамках совместной реализации инициативы по созданию "Экономического пояса Великого шелкового пути" Украина принимает меры по оптимизации и снижению тарифов на мультимодальные перевозки по маршруту Китай-Украина-Европейский союз", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол о конкурентоспособных, льготных тарифах на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту "Шелковый путь".

В январе была организована отправка тестового поезда из 20 40-футовых контейнеров по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай. Поезд 15 января отбыл из Ильичевского порта и 22 января прибыл в паромный терминал Бакинского порта в Аляте.