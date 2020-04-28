Украина снимает мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом рассказали в пресс-службе политика.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично», — заявил В.Зеленский.

По его словам, украинская сторона ждала этот закон со времени обретения независимости.

В законопроекте говорится, что до 2024 года не более 100 гектаров в одни руки могут приобретать только физические лица, а с 2024 года землю могут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров в руки.

«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах, которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения», — отмечается в документе.

В Киеве периодически проходят массовые акции протеста. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине. Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь "Приватбанка" Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредит. Зеленский заявлял, что после принятия этих законов страна может рассчитывать на 10 млрд долларов финансовой помощи. Оппозиция в Раде, ссылаясь на многочисленные нарушения регламента при голосовании, заявила о намерении обжаловать закон в Конституционном суде. Не последовало и одобрение закона со стороны западных партнеров Украины, обещавших стране кредиты. Всемирный банк потребовал его пересмотреть, увеличив разрешенную к приватизации площадь участка и открыв доступ к покупке земли у юридических лиц.