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Азербайджан и Украина могут использовать морские порты для транспортировки грузов

Азербайджан и Украина могут использовать морские порты для транспортировки грузов Обсуждены перспективы сотрудничества по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Украина-страны Европы
Инфраструктура
13 апреля 2021 г. 15:47
Азербайджан и Украина могут использовать морские порты для транспортировки грузов

Азербайджанская сторона готова снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в составе правительственной делегации находится с официальным визитом в Азербайджане, в ходе которого он провел переговоры с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по разным инфраструктурным направлениям, в частности, в сфере железнодорожного, авиа- и автомобильного транспорта.

В. Криклий отметил заинтересованность украинской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном. «Сегодня именно транспортные услуги продолжают занимать одну из ключевых позиций в развитии торгово-экономических связей между Украиной и Азербайджаном. Поэтому создание комфортных условий для двусторонних и транзитных перевозок является нашей главной общей целью в этом ключе. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества и эффективного диалога», - подчеркнул он во время встречи.

В ходе переговоров министры обсудили перспективы сотрудничества по основным железнодорожным маршрутам транспортировки грузов в направлении Европа-Азия, а также в реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Украина-страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского моря. Кроме этого, стороны отметили активное сотрудничество в рамках международных организаций ТРАСЕКА, ГУАМ и Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В. Криклий подчеркнул роль азербайджанских инвесторов в реализации перспективных инфраструктурных проектов в Украине и важность дальнейшего развития этого сотрудничества. «Сейчас существует большой потенциал сотрудничества в реализации перспективных транспортных и инфраструктурных проектов, что только усилит наши торгово-экономические отношения. Мы очень заинтересованы и приглашаем азербайджанские компании к участию в реализации масштабных проектов в Украине. Надеюсь, что этот интерес будет взаимным», - отметил он.

Министры также обсудили перспективы сотрудничества в области автоперевозок. Азербайджанская сторона готова в будущем обсуждать вопрос автолиберализации. Сейчас стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии, которое пройдет в мае 2021 года.

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