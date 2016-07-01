Украина представит предварительную программу по строительству украинских самолетов в Азербайджане

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Украина представит предварительную программу и структуру организации и планирования, строительства и обеспечения деятельности на территории Азербайджана предприятия по сборке украинских самолетов типа АН-178.

Договоренность об этом была достигнута сегодня в рамках 11-го заседания совместной межправительственной азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, который является сопредседателем комиссии, во время визита в Азербайджан.

Он отметил, что решение принято в развитие уже достигнутых договоренностей между ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" и ГП "Антонов" от 7 июня 2016 года о производстве украинских самолетов типа АН-178 в Азербайджане. По словам Геннадия Зубко, проектная мощность предприятия составит 12-15 самолетов в год.