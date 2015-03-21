​Украина планирует построить на берегу Черного моря 2 LNG-терминала

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ На побережье Черного моря в Одесской области предполагается постройка двух LNG-терминалов.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик в Верховной Раде в рамках "часа вопросов к правительству".

По его словам, второй этап строительства планируется завершить к 2018 году. Он отметил, что уже есть договор на реализацию одного проекта.

Поставщиками могут стать Азербайджан, Тунис и другие страны Северной Африки, также могут быть закупки на LNG-рынке. Украине это будет стоить около 113 млн евро.

При этом Светелик отметил, что Азербайджан еще не определился с терминалом по сжижению газа, также мешает неопределенная позиция Турции по поводу прохода судов со сжиженным газом через Босфор.

Ранее сообщалось, что правительство Арсения Яценюка подтвердило готовность реализовать проект LNG-терминала. Украинское руководство считет, что одним из быстрых решений в вопросе диверсификации поставок газа является LNG-терминал в виде плавучей платформы для регазофикации.