Украина намерена присоединится к транспортному коридору Север-Юг

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Украинские железные дороги" намерены присоединится к международному транспортному коридору Север-Юг. Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов.

"Украинская сторона предлагает помощь в транзите грузов из Европы в Иран через погранично-пропускные пункты Украины и далее в страны Центральной Азии с условием присоединения к международному транспортному коридору Север-Юг", - сообщил И.Гусейнов, касаясь деталей подписанного в Баку договора.

Отметим, договор между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Украинские железные дороги" предусматривает привлечение грузов к коридору Север-Юг.