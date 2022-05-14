Украина из-за войны потеряла более 20% железнодорожной сети

Украина из-за боевых действий потеряла более 20% железнодорожной сети, а всего было повреждено около 6,3 тысячи километров путей

Украина из-за боевых действий потеряла более 20% железнодорожной сети, а всего было повреждено около 6,3 тысячи километров путей.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в правительственном портале.

"Сейчас работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также он рассказал о других масштабных разрушениях в результате войны, в частности о повреждении: 23 573 км автодорог; 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.

По его словам, для восстановления разрушенных дорог понадобится 3-4 года и около 900 млрд гривен.