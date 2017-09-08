Украина готова обеспечить комфортные тарифные условия для перевозки по международному транспортному маршруту Юг-Запад

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Государственная компания "Укрзализныця" готова решить все технические вопросы и обеспечить комфортные тарифные условия для перевозки по международному транспортному маршруту Юг-Запад.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе встречи с главой "Азербайджанских железных дорог" Джавидом Гурбановым в Одессе.

"Я готов на уровне правительства способствовать решению вопроса о морской составляющей маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора", - цитирует пресс-служба Кравцова. По его словам паромы должны стать неотъемлемой частью этого маршрута.

В свою очередь Гурбанов отметил, что маршрут Юг-Запад является стратегическим, и для его перспективного развития Азербайджан заинтересован в достройке железнодорожного участка от Астаны до станции Рашт.

Отметим что маршрут Юг-Запад предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.