Главный инженер Бакметрополитена: Указание времени прибытия следующего состава может сбить с толку пассажиров - ИНТЕРВЬЮ

Представляем вниманию читателей интервью Report с главным инженером ЗАО "Бакинский метрополитен" Алиханом Османовым в связи с 52-летием со дня создания Бакинского метро.

- Примерно два месяца назад состоялось открытие станции метро "Шах Исмайыл Хатаи" после ремонта. На каких станциях еще ведутся работы?

- За последние годы были капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию станции "Шах Исмайыл Хатаи", "Эльмляр Академиясы", "Сахиль" и "Бакмил". Станция "Шах Исмайыл Хатаи" - самая глубокая и старейшая станция Бакинского метрополитена.

Из-за отсутствия движения поездов на этой станции в различные периоды происходил стремительный процесс коррозии, более 50% конструкций станции и металлических частей пришли в негодность. Поэтому первый и второй железнодорожные пути на станции "Шах Исмайыл Хатаи" были капитально отремонтированы в два этапа, и в последующие 50 лет станция не будет нуждаться в ремонте.

Также ведется капитальный ремонт платформ. В частности капитально ремонтируются платформы на первом и втором железнодорожных путях станции "Джафар Джаббарлы". Платформы на этой станции были отстроены в последние годы советской власти, и, несмотря на то, что станция является одной из самых молодых, платформы нуждаются в ремонте, поскольку выполнены из некачественных материалов. Ввиду отсутствия вентиляционной системы металлоконструкции полностью сгнили. Толщина коррозии достигает 2 см.

ЗАО "Бакинский метрополитен" разработало план и проект крупномасштабных работ до 2023 года. В этом деле много важных аспектов. К примеру, станция "Ази Асланова" находится на стыке пересечения Зеленой и Красной веток метро. Несмотря на то, что станция новая, перед нами стоит вопрос полной реконструкции тупиковой части на 200-метровом участке. Помимо этого, мы отремонтировали средний зал станции "Низами" и нижнюю часть платформы. Но срок эксплуатации эскалаторов на этой станции истекает. В ближайшем будущем мы намерены установить на станциях "Низами", "Шах Исмайыл Хатаи" и "Сахиль" 4 новых, современных эскалаторов вместо трех, установленных в советское время.

Нам предстоит провести укрепительные работы под платформой станции "Эльмляр Академиясы". После этого существенных проблем на станциях Бакинского метрополитена не останется. Кроме того, мы решили усилить электроснабжение "Бакинского метрополитена", обеспечить его альтернативными источниками электроэнергии, внедрить новую систему безопасного движения поездов и оповещения, а также ввести в эксплуатацию новую систему радиосвязи в поездах.

- Когда же станция метро "Низами" соединится напрямую со станциями "Джафар Джаббарлы" и "Шах Исмайыл Хатаи"?

- Вы коснулись очень важного момента. Это станет возможно после продолжения строительства в дальнейшем Красной и Зеленой веток метро, повышения интенсивности движения поездов и разделения веток "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы". Для этого необходимо выполнить определенную работу. Ныне часть поездов курсирует от станции "Ази Асланов" по направлению к станции "Ичери шехер", а другая часть – в направлении станции "Дарнагюль". Однако 80% пассажиров приходится на станции "Ази Асланов", "Xaлглар достлугу", "Нефтчиляр", "Kероглу", "Эльмляр Академиясы", "20 Января" и "Meмар Аджеми".

Если мы даже и отделим станции "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая", пассажирам все равно придется ехать с пересадкой. 80% пассажирам, направляющимся со станции "Эльмляр Академиясы" на станцию "Ази Асланов", придется делать пересадку на станциях "Джафар Джаббарлы"–"28 Maя". Станция узкая, и поэтому мы не сможем повысить интенсивность следования поездов. Разделив станции, мы, наоборот, снизим интенсивность.

Что подразумевается под словом "интенсивность"? В часы пик поезда от станции "Ази Асланов" движутся в направлении станции "28 мая" с интервалом в 2 минуты, а уже от станции "28 мая" идут по двум направлениям - "Дарнагюль" и "Ичери Шехер". Получается, что в лучшем случае составы курсируют в этих направлениях каждые 4 минуты. Не будь таких переcадочных станций, ситуация только усугубится. Только представьте, 80% пассажиров, отправляющихся в обоих направлениях - 480 тысяч с одной стороны и столько же - с другой, на такой тесной станции это приведет к столпотворению.

Что же делать? Мы уже построили часть пересадочной станции от станции "Ази Асланов". Начато строительство трех станций по направлению к станции "Шах Исмайыл Хатаи". А это значит, что Зеленая ветка метро продлится до станции "Ази Асланов". Если от станции "Ази Асланов" будет проложен прямой путь к станциям "Шах Исмайыл Хатаи", "Джафар Джаббарлы" и "Низами", то львиной доли пассажиров даже не придется пересаживаться на "28 мая".

Мы также планируем достроить станцию "Дарнагюль" до станции "Кероглу" и организовать здесь пересадочную станцию. Как известно, большинство пассажиров из бакинских сел приезжают на станцию "Кероглу" и "Нефтчиляр", и уже оттуда едут в нужном направлении. После того, как мы возведем близ Олимпийского стадиона станцию с условным названием "Y-1", то 90% пассажиров из бакинских сел будут ехать по ветке "Дарнагюль". Это значительно сократит путь и снизит нагрузку на станцию "28 мая". Осуществление этих работ входит в наши ближайшие планы. Эти проекты уже готовы и прошли соответствующую экспертизу. Можно сказать, определена и компания, которая займется этой работой. Остается только выполнить предварительные работы и открыть пересадочную станцию.

Это основные направления нашей деятельности. Однако для того, чтобы разделить станции "Джафар Джаббарлы" и "28 мая", нам необходимо провести ряд технических работ. Какие это работы? У нас нет тяговой подстанции на станции "Ичеришехер", а на станции "Джафар Джаббарлы" необходимо реконструировать. Для станции "Низами" уже строится новая подстанция, которая обеспечит движение поездов и коммуникацию в метро. Кроме того, система оповещения составов унаследована с советских времен и не позволяет сократить интервал до 1 минуты. Поэтому необходимо перестроить систему оповещения и радиосвязи.

- Наличие "Бакмил" позволяет утверждать, что у "Бакинского метрополитена" имеется опыт строительства и эксплуатации наземной станции. Как известно, в мире сложилась практика строительства метро возле аэропортов. В этом смысле планируется ли в будущем расширение станции "Y-1" до Международного аэропорта Гейдар Алиев?

- Метро отличается от трамвая, троллейбуса и автобуса тем, что оно располагается под землей. Это безусловное преимущество. Заметьте, ни одна страна со слабо развитой экономикой не может позволить себе строительство метро, потому что это довольно дорогостоящий процесс. Если мы построим наземные станции с условным обозначением "Y-1", "Y-2" и "Y-3" от станции "Дарнагюль" до станции "Kероглу", то придется ограждать земельную полосу шириной 20 метров, и тем самым парализуем весь город.

Возможно открытие ветки метро Баку-Сумгайыт по аналогии с железной дорогой, но надо учитывать, что по железной дороге курсируют три поезда в день, а в метро только в течение часа едут 20 составов. Мы строим за отелем "Европа" станцию с условным обозначением "B-4" на Фиолетовой ветке, а также намерены построить станции перед Государственным Драматическим театром и за "Домом правительства". Только представьте, каково это будет, построй мы эти станции не под землей! Не случайно Общенациональный лидер Гейдар Алиев подчеркивал, что "Бакинский метрополитен" является национальным достоянием Азербайджана. Метро – наша гордость, наше достояние.

- Но строительство метро довольно дорогостоящий процесс. Вы и сами отметили, что не каждая страна может позволить себе это. Оставив в стороне социальную значимость, насколько экономически выгодно ныне строительство метро?

- Знаете, комфорт вообще предполагает затраты. К счастью, Азербайджан располагает природными ресурсами, получает доход и от других отраслей экономики. Поэтому мы можем позволить себе строительство метро. Надо равняться на передовые страны.

- Кстати, к слову о комфорте… В Азербайджан завезены 30 вагонов метро. В предстоящие три года, в целом, планируется завезти 60 вагонов. Как видно, процесс обновления парка ведется, но создается ощущение медлительности. Не лучше ли было сократить расходы в иных областях, и направить эти средства на закупку новых вагонов, или непременно нужно выждать завершения срока эксплуатации нынешних, то есть менять вагоны по истечении 31 года?

- Закупка вагонов требует большие средства, к тому же нынешний парк обеспечивает нормальную работу "Бакинского метрополитена". Если мы закупим новые вагоны, куда девать прежние, у которых срок эксплуатации еще не истек и на которые было израсходовано немало средств?! Мы не располагаем такими финансовыми средствами. В течение трех лет мы намерены закупить 60 вагонов, что составит 12 поездов. Это почти половина нашего парка. Примерно к 2032 году вагоны, прозванные нами "старыми", но не считающиеся таковыми, скажем, в Москве, будут выведены из эксплуатации. Надо жить по средствам…

- Если не ошибаюсь, "Схема концептуального развития" рассчитана до 2030 года. Под силу ли "Бакинскому метрополитену" в предстоящие 11 лет довести число станций до 75?

- Мы реализуем "Схему концептуального развития" в два этапа, первый уже позади. Он охватывал 2011-2015 годы. Подготовлена концепция для второго этапа, и она будет утверждена. Второй этап охватывает период до 2030 года. Да, мы располагаем физическими силами и техническими возможностями для строительства до 2030 года 75 станций метро, но в стране имеются и другие проблемы, тоже требующие своего решения.

- Обращаюсь к Вам не как к официальному представителю "Бакинского метрополитена", а как к пассажиру. Вот Вам, как пассажиру, интереснее знать, когда отбыл предыдущий состав или когда прибудет следующий?

- Хороший вопрос. Но скажу Вам откровенно, что не могу представить себя рядовым пассажиром, поскольку я в первую очередь, работник метро. Как работник метро, я понимаю, что график зависит от интервала. Если движение поездов не было задержано тем или иным образом, то составы прибывают на станцию вовремя, четко по графику.

Вот представьте, что мы напишем на табло "поезд прибудет спустя 2 мин. 30 секунд". Но если произойдет задержка в следовании поездов, то написанное на табло окажется неправдой. Предыдущий состав должен проехать три отрезка, чтобы следующий за ним поезд занял их. А если загорится красный свет и поезд совершит остановку, то график собьется. К примеру, на табло станции "Шах Исмайыл Хатаи" мы можем указать точное время прибытия поезда, поскольку ни перед ним, ни за ним составов нет. Но на центральных ветках метро мы не можем себе такого позволить, поскольку эта путаница смутит и возмутит пассажиров.

- Бакинский метрополитен отмечает 52-летие. Поздравляю Вас с этим прекрасным событием. Хотелось бы услышать Ваши пожелания…

- Знаете, те, кто строят метро, - самоотверженные люди. Все без исключения работники метро, в первую очередь, ощущают огромную ответственность перед страной и народом. Сохранить метро для последующих поколений требует неимоверного труда. От всей души поздравляю всех работников метро.