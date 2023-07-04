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Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы

Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы Сразу после землетрясения, произошедшего сегодня вечером в 00:01 в Каспийском море, соответствующие структуры Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД), расположенные в районе землетрясения, перешли на усиленный режим работы.
Инфраструктура
4 июля 2023 г. 11:15
Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы

Сразу после землетрясения, произошедшего сегодня вечером в 00:01 в Каспийском море, соответствующие структуры Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД), расположенные в районе землетрясения, перешли на усиленный режим работы.

Об этом сообщили Report в агентстве.

Сообщается, что специалисты агентства всю ночь осматривали дорожную инфраструктуру, проверяли состояние искусственных инженерных сооружений (мостов, переходов, тоннелей и т.д.). Проверки также продолжаются в течение дня. Кроме того, усилен контроль над всеми мостами и путепроводами, подземными и надземными переходами, тоннелями, находящимися на балансе агентства.

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