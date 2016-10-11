Учреждается Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан, Казахстан и Грузия согласовали льготные тарифы для экспорта казахстанского зерна. Как сообщает Report со ссылкой на ИА "Казах-Зерно", соглашение достигнуто в Астане на очередном заседании Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

На заседании приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Казахстана, Грузии, Украины, Актауского, Бакинского международных морских торговых портов, Азербайджанского Каспийского морского пароходства, Батумского морского порта, компании "Укрферри", Translogistic SRL, а также представители Международного транскаспийского транспортного консорциума.

Главной темой заседания стало создание Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Железнодорожные администрации Азербайджана, Казахстана и Грузии подписали учредительный договор ассоциации и приняли ее устав. Офис ассоциации будет размещен в Астане.

Отметим, что деятельность ассоциации будет направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ. Планируется, что в рамках ассоциации будут отрабатываться вопросы проведения эффективной тарифной политики, оптимизации издержек и стоимости интегрированной услуги, создание единой технологии перевозочного процесса, содействие снижению административных барьеров, связанных с пограничными и таможенными процедурами и переработки грузов и контейнеров в портах стыковых станциях. Все эти меры направлены на обеспечение конкурентоспособности ТМТМ по сравнению с альтернативными маршрутами.

Кроме того, в ходе заседания Ассоциации было предложено придать статус наблюдателя офису ТРАСЕКА.