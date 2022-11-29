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Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане

Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане В Азербайджане проезд общественном транспорте по меньшей мере дважды в день должен быть бесплатным для учителей и учащихся.
Инфраструктура
29 ноября 2022 г. 11:55
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане

В Азербайджане проезд общественном транспорте по меньшей мере дважды в день должен быть бесплатным для учителей и учащихся.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Нагиф Гамзаев.

Кроме того, он отметил, что количество автобусов на маршрутах должно быть увеличено, чтобы частично решить проблему с пробками в Баку.

"Во время осенних каникул мы увидели, что от Ахмедлы до центра столицы можно добраться за 15 минут", - добавил депутат.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP suggests making public transport free for teachers, schoolchildren
Версия на азербайджанском языке Müəllimlər və şagirdlər üçün ictimai nəqliyyatın pulsuz olması təklif edilir

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