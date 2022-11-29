Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане

В Азербайджане проезд общественном транспорте по меньшей мере дважды в день должен быть бесплатным для учителей и учащихся.

В Азербайджане проезд общественном транспорте по меньшей мере дважды в день должен быть бесплатным для учителей и учащихся.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Нагиф Гамзаев.

Кроме того, он отметил, что количество автобусов на маршрутах должно быть увеличено, чтобы частично решить проблему с пробками в Баку.

"Во время осенних каникул мы увидели, что от Ахмедлы до центра столицы можно добраться за 15 минут", - добавил депутат.