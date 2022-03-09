Участок железной дороги Сумгайыт-Ялама сдан в эксплуатацию после реконструкции

Еще один участок железной дороги Сумгайыт-Ялама, являющийся частью международного транспортного коридора Север-Юг, сдан в эксплуатацию после реконструкции.

Еще один участок железной дороги Сумгайыт-Ялама, являющийся частью международного транспортного коридора Север-Юг, сдан в эксплуатацию после реконструкции.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в феврале 2022 года на реконструированном участке дороги в направлении Сумгайыт-Ситалчай началось движение поездов.

Работы по реконструкции двухпутной железной дороги Сумгайыт-Ялама проводятся в сложных технических условиях. В то время как одна линия реконструируется, по другой движутся поезда. После ввода в эксплуатацию новой линии Сумгайыт-Ситалчай протяженностью 31,4 км был дан старт реконструкции второй линии.

Железная дорога Сумгайыт-Ялама реконструируется в рамках мер, предпринимаемых для реализации международного транспортного коридора Север-Юг, играющего важную роль в усилении транзитно-логистического потенциала Азербайджана. Протяженность дороги, соединяющей Абшеронский полуостров с северной границей республики, по оси составляет 167,7 км.

Вдоль дороги планируется построить 13 наземных пешеходных переходов и 32 одноуровневых железнодорожных перехода. Некоторые наземные пешеходные переходы, которые будут построены на станциях, расположенных в основных жилых центрах, будут оснащены лифтами, предназначенными для людей с ограниченными физическими возможностями.

Проект реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама реализуется на основе совместного финансирования в рамках "Программы развития железнодорожного сектора" в соответствии с соглашениями, подписанными между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития, а также между правительством Азербайджана и Французским агентством развития. Работы по реконструкции начались 18 февраля 2020 года.