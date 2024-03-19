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Участок трассы Ахмедбейли-Агбенд до аэропорта Зангилан будет достроен к концу года

Участок трассы Ахмедбейли-Агбенд до аэропорта Зангилан будет достроен к концу года Строительство участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд до международного аэропорта Зангилан близится к завершению.
Инфраструктура
19 марта 2024 г. 13:22
Участок трассы Ахмедбейли-Агбенд до аэропорта Зангилан будет достроен к концу года

Строительство участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд до международного аэропорта Зангилан близится к завершению.

Об этом Report заявил Акиф Айген, заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, которая осуществляет строительные работы на освобожденных территориях.

"Мы планируем завершить строительство к концу года. Сейчас ведутся работы по бетонированию трех туннелей вдоль дороги", - сказал А.Айген.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, имеющая стратегическое значение, спроектирована от села Ахмедбейли Физулинского района. Протяженность дороги составляет 124 километра. Учитывая план развития Карабаха, дорога строится по I техническому классу с 6 и 4 полосами движения на разных участках.

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Версия на азербайджанском языке Əhmədbəyli-Ağbənd avtomobil yolunun Zəngilan aeroportuna qədər olan hissəsi bu il başa çatdırılacaq

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