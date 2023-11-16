Участники международной конференции побывали в селе Агалы

Участники проходящей в Зангилане международной конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" побывали в селе Агалы.
Как сообщает Report, гости были проинформированы о созданных в селе условиях.
Конференция проходит при совместной организации Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Института экономики Министерства науки и образования.
Мероприятие продолжится завтра в Баку.