Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС посетили порт Бакинский порт

Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации автоперевозчиков Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которая прошла сегодня в Баку, посетили Бакинский порт.

Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации автоперевозчиков Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которая прошла сегодня в Баку, посетили Бакинский порт.

Как сообщает Report, делегацию возглавили председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Габиб Гасанов и генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

Основной целью визита было рассмотреть значение и перспективы Бакинского порта в автомобильных перевозках.

Гостей встретил главный операционный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Юджин Си. Он рассказал об инновациях, применяемых для повышения оперативности работы в Бакинском порту, о шагах, предпринимаемых для реализации "зеленого" логистического хаба, инфраструктурных проектах.

Делегация ознакомилась с возможностями перевозки грузов в Бакинском порту и процессом работы на терминалах.