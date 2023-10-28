О нас

Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС посетили порт Бакинский порт

Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС посетили порт Бакинский порт Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации автоперевозчиков Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которая прошла сегодня в Баку, посетили Бакинский порт.
Инфраструктура
28 октября 2023 г. 15:19
Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС посетили порт Бакинский порт

Участники 42-го заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации автоперевозчиков Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которая прошла сегодня в Баку, посетили Бакинский порт.

Как сообщает Report, делегацию возглавили председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Габиб Гасанов и генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

Основной целью визита было рассмотреть значение и перспективы Бакинского порта в автомобильных перевозках.

Гостей встретил главный операционный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Юджин Си. Он рассказал об инновациях, применяемых для повышения оперативности работы в Бакинском порту, о шагах, предпринимаемых для реализации "зеленого" логистического хаба, инфраструктурных проектах.

Делегация ознакомилась с возможностями перевозки грузов в Бакинском порту и процессом работы на терминалах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQDİƏT URTA Baş Assambleyasının 42-ci iclasının iştirakçıları Bakı Limanında olub

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi