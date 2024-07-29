О нас

У станции метро "Кёроглу" создан новый транспортный хаб

У станции метро "Кёроглу" создан новый транспортный хаб
Инфраструктура
29 июля 2024 г. 18:45
У станции метро Кёроглу создан новый транспортный хаб

В целях обеспечения комфортной пересадки пассажиров между различными видами общественного транспорта на территории метростанции "Кёроглу" создан мультимодальный транспортный хаб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

В рамках проводимых работ у южного выхода метро (перед Национальной гимнастической ареной) создана трехплатформенная автобусная остановка, а также парковочные места "park and ride" для легковых автомобилей и стоянка для такси. Помимо этого, планируется установить зарядные станции для электробусов.

На начальном этапе на территории центра транспортного обмена в течение дня будут курсировать около 200 автобусов по 15 регулярным маршрутным линиям (140, 140E, H1, 141E, 160, 171, 172, 214, M8, 60, 62, 70, 93, 184, 204).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni multimodal nəqliyyat mübadilə mərkəzi yaradılıb

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
23 июля 2024 г. 12:46
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi