У станции метро "Кёроглу" создан новый транспортный хаб

В целях обеспечения комфортной пересадки пассажиров между различными видами общественного транспорта на территории метростанции "Кёроглу" создан мультимодальный транспортный хаб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

В рамках проводимых работ у южного выхода метро (перед Национальной гимнастической ареной) создана трехплатформенная автобусная остановка, а также парковочные места "park and ride" для легковых автомобилей и стоянка для такси. Помимо этого, планируется установить зарядные станции для электробусов.

На начальном этапе на территории центра транспортного обмена в течение дня будут курсировать около 200 автобусов по 15 регулярным маршрутным линиям (140, 140E, H1, 141E, 160, 171, 172, 214, M8, 60, 62, 70, 93, 184, 204).