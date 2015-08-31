На северном въезде в Баку образовались пробки - ФОТО

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня утром на северном въезде в Баку наблюдается плотность движения транспортных средств.

По информации находящегося на месте событий корреспондента Report, на шоссе Баку-Сумгаит перед Бакинским международным автовокзалом образовалась большая пробка. Беспорядочное движение машин еще больше усугубляет положение.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), на данном участке все еще отмечается плотность движения.

Кроме того, относительная плотность движения зафиксирована на улице Афияддина Джалилова.