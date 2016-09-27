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    У северного въезда в Баку отмечается плотное движение транспорта

    Движение автомобилей в направлении столицы замедленное

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) отмечается плотный транспортный поток.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По информации, в эти минуты на Тбилисском проспекте, проспекте Кара Караева, проспекте Зии Бунъядова (в направлении м/с "Короглу"), улице Узеира Гаджибейли, улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), проспекте Бабека, улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции), улице Ниязи (относительная плотность) и Бинагадинском шоссе отмечается плотное движение автомобилей. 

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