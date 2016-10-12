У северного въезда Баку образовались пробки

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт отмечается плотный транспортный поток.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотное движение наблюдается напротив Бакинского международного автовокзального комплекса в направлении столицы.

Кроме того, на улице Шейха Шамиля, Абдуррагим-бека Ахвердиева (в направлении проспекта Иншаатчылар), улице Гасана Алиева (на пересечении с Тбилисским проспектом) и рядом с Госкомитетом статистики также наблюдается плотное движение автомобилей.