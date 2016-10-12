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    У северного въезда Баку образовались пробки

    Плотное движение отмечается на участке от Бакинского международного автовокзального комплекса в направлении столицы

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт отмечается плотный транспортный поток.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотное движение наблюдается напротив Бакинского международного автовокзального комплекса в направлении столицы.

    Кроме того, на улице Шейха Шамиля, Абдуррагим-бека Ахвердиева (в направлении проспекта Иншаатчылар), улице Гасана Алиева (на пересечении с Тбилисским проспектом) и рядом с  Госкомитетом статистики также наблюдается плотное движение автомобилей.

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