Тюркский инвестиционный фонд будет финансировать проекты для развития Среднего коридора

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) планирует уделять внимание финансированию проектов в сфере транспорта, особенно направленных на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Как передает Report со ссылкой на сообщение фонда, об этом заявил президент TIF Багдат Амреев в ходе совещания ООН по устойчивому транспорту в Ашхабаде.
“Министерское совещание Группы друзей устойчивого транспорта (GFST) состоялось 27 ноября 2024 года в Ашхабаде под совместным председательством Туркменистана и Китая. На встрече особое внимание было уделено совместным усилиям и стратегическому партнерству для достижения целей ООН в области устойчивого транспорта, повышения безопасности дорожного движения и улучшения транспортной связности, а также разработке устойчивых транспортных решений и внедрению инновационных “зеленых” технологий", — говорится в сообщении.
Амреев в своем выступлении отметил, что транспортное и таможенное сотрудничество остается приоритетом в повестке тюркского сотрудничества.
Он подчеркнул, что фонд, как первое совместное финансовое учреждение Организации тюркских государств (ОТГ), созданное для стимулирования внутрирегиональной торговли и инвестиций, будет активно развивать транспортный сектор, поддерживая логистику и инфраструктуру, уделяя особое внимание Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Кроме того, он отметил, что TIF готов поддерживать и другие инициативы в области транспортных перевозок, такие как развитие паромных перевозок Ro-Ro и Ro-Pax, увеличение грузоподъемности, а также цифровизацию транспортных систем.
“Амреев подчеркнул решимость фонда развивать тесное сотрудничество с Группой друзей устойчивого транспорта ООН и всеми международными заинтересованными сторонами для создания устойчивой транспортной системы в странах ОТГ”, — указывается в информации.