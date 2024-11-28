Тюркский инвестиционный фонд будет финансировать проекты для развития Среднего коридора

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) планирует сосредоточить внимание на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) планирует уделять внимание финансированию проектов в сфере транспорта, особенно направленных на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как передает Report со ссылкой на сообщение фонда, об этом заявил президент TIF Багдат Амреев в ходе совещания ООН по устойчивому транспорту в Ашхабаде.

“Министерское совещание Группы друзей устойчивого транспорта (GFST) состоялось 27 ноября 2024 года в Ашхабаде под совместным председательством Туркменистана и Китая. На встрече особое внимание было уделено совместным усилиям и стратегическому партнерству для достижения целей ООН в области устойчивого транспорта, повышения безопасности дорожного движения и улучшения транспортной связности, а также разработке устойчивых транспортных решений и внедрению инновационных “зеленых” технологий", — говорится в сообщении.

Амреев в своем выступлении отметил, что транспортное и таможенное сотрудничество остается приоритетом в повестке тюркского сотрудничества.

Он подчеркнул, что фонд, как первое совместное финансовое учреждение Организации тюркских государств (ОТГ), созданное для стимулирования внутрирегиональной торговли и инвестиций, будет активно развивать транспортный сектор, поддерживая логистику и инфраструктуру, уделяя особое внимание Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Кроме того, он отметил, что TIF готов поддерживать и другие инициативы в области транспортных перевозок, такие как развитие паромных перевозок Ro-Ro и Ro-Pax, увеличение грузоподъемности, а также цифровизацию транспортных систем.

“Амреев подчеркнул решимость фонда развивать тесное сотрудничество с Группой друзей устойчивого транспорта ООН и всеми международными заинтересованными сторонами для создания устойчивой транспортной системы в странах ОТГ”, — указывается в информации.