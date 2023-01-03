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Туркменистан запускает морские фидерные перевозки по линии Туркменбаши - Баку

Туркменистан запускает морские фидерные перевозки по линии Туркменбаши - Баку С января 2023 года АОЗТ "Морской торговый флот" Туркменистана поставит судно "Балкан" на осуществление фидерных контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши – Баку – Туркменбаши.
Инфраструктура
3 января 2023 г. 17:58
Туркменистан запускает морские фидерные перевозки по линии Туркменбаши - Баку

С января 2023 года АОЗТ "Морской торговый флот" Туркменистана задействует судно "Балкан" на осуществление фидерных контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши – Баку – Туркменбаши.

Как сообщает Report, в Туркменбашинском Международном морском порту уже созданы все условия для обработки до 400 000 контейнеров в год.

Установленные в контейнерном терминале Туркменбаши причальные краны типа STS способны обрабатывать до 15 контейнеров в час. Также для удобства владельцев контейнеров время безвозмездного их хранения на терминале увеличено до 60 суток.

Международные фидерные перевозки позволяют эффективно перевозить основные грузы на регулярных судоходных линиях в контейнерах. Являясь эффективным инструментом, налаженная фидерная линия делает доставку груза выгодной как для грузоотправителя, так и перевозчика.

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