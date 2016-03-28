​Туркменистан применил 20%-ные льготы на транзит турецких грузов через территорию Азербайджана

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Туркменистан на 20% снизил тарифы перевозок паромами Ro-Ro для турецких грузов. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Глава Международной ассоциации перевозчиков (UND) Фатих Шенер сообщил, что кратчайшей дорогой в направлении Средней Азии является маршрут Азербайджан-Туркменистан. По его словам, в столице Туркменистана Ашхабаде 24-25 марта прошли переговоры по данному вопросу.

Ф.Шенер напомнил о словах президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который обещал снизить тарифы после спуска на воду второго по объему водоизмещения судна "Бахтияр": "Судно "Бахтияр" сдано в эксплуатацию и тарифы снизились. Теперь наши грузы будут перевезены в современных суднах Туркменистана со скидкой в 20%".