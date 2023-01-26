Туркменистан построит в Астрахани контейнерный терминал

В рамках проекта создания логистического центра Туркменистана в Астрахани (Россия) построят контейнерный терминал мощностью 1 млн тонн грузов в год.

В рамках проекта создания логистического центра Туркменистана в Астрахани (Россия) построят контейнерный терминал мощностью 1 млн тонн грузов в год.

Как передает Report, разработка дорожной карты по реализации проекта запуска логистического центра Туркменистана в Астраханской области станет частью большой совместной работы экспертных групп двух стран.

В портовой особой экономической зоне определены несколько участков рядом с 8 и 9 причалами порта Оля. Земельный участок передан портово-логистической компании "Каспий". Там уже создается инфраструктура, началось возведение объектов для перевалки контейнеров.