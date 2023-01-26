О нас

Туркменистан построит в Астрахани контейнерный терминал

Туркменистан построит в Астрахани контейнерный терминал В рамках проекта создания логистического центра Туркменистана в Астрахани (Россия) построят контейнерный терминал мощностью 1 млн тонн грузов в год.
Инфраструктура
26 января 2023 г. 15:52
Туркменистан построит в Астрахани контейнерный терминал

В рамках проекта создания логистического центра Туркменистана в Астрахани (Россия) построят контейнерный терминал мощностью 1 млн тонн грузов в год.

Как передает Report, разработка дорожной карты по реализации проекта запуска логистического центра Туркменистана в Астраханской области станет частью большой совместной работы экспертных групп двух стран.

В портовой особой экономической зоне определены несколько участков рядом с 8 и 9 причалами порта Оля. Земельный участок передан портово-логистической компании "Каспий". Там уже создается инфраструктура, началось возведение объектов для перевалки контейнеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
26 января 2023 г. 16:59
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 16:43
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 15:53
Сегодня исполняется 31 год со дня операции Дашалты
Сегодня исполняется 31 год со дня операции "Дашалты"
26 января 2023 г. 00:00
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi