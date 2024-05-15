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Туркменистан изучает инфраструктуру Среднего коридора в Кыргызстане

Туркменистан изучает инфраструктуру Среднего коридора в Кыргызстане Туркменская транспортная делегация посетила Кыргызстан для изучения инфраструктуры страны для перевозки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Среднему коридору в Европу.
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 17:10
Туркменистан изучает инфраструктуру Среднего коридора в Кыргызстане

Туркменская транспортная делегация посетила Кыргызстан для изучения инфраструктуры страны для перевозки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Среднему коридору в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

"В городе Ош прошла встреча кыргызско-туркменской делегации. Встреча состоялась на КПП "Достук автодорожный". Целью визита делегации является изучение маршрута для перевозки грузов по мультимодальному коридору "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-страны Евросоюза", - отмечает ведомство.

В ходе встречи туркменская сторона ознакомилась с инфраструктурой КПП "Достук автодорожный", КПП "Иркештам автодорожный" и железнодорожных станций Ош-1 и Ош-2.

Затем делегация направилась на Кашкар для изучения китайской части маршрута.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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