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Туркменистан и Иран наращивают грузооборот по железной дороге

Туркменистан и Иран наращивают грузооборот по железной дороге Объем международной грузоперевалки, включая входящий и исходящий транзит, экспорт и импорт на пограничном с Туркменистаном железнодорожном переходе Серахс-Серахс составляет 7,5 млн тонн в год.
Инфраструктура
8 августа 2022 г. 11:12
Туркменистан и Иран наращивают грузооборот по железной дороге

Объем международной грузоперевалки, включая входящий и исходящий транзит, экспорт и импорт на пограничном с Туркменистаном железнодорожном переходе Серахс-Серахс составляет 7,5 млн тонн в год.

Как передает Report, в прошлом году через станцию Серахс с Туркменистаном и другими странами Центральной Азии было обменено почти 3 млн тонн международных грузов.

Ежегодно через Иран предполагается перевозить 5 млн тонн транзитных грузов из Казахстана в Турцию, большая часть которых будет поступать через железнодорожную границу Серахс-Серахс.

Недавно первый транзитный поезд по маршруту Россия-Индия доставил свой груз, включая строительные материалы, в Иран через Серахс, чтобы продолжить его транзит в Индию через южные порты страны.

Активизация железнодорожного сообщения по коридору Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ) увеличит грузовые перевозки между Азией и Европой. Еще в ноябре 2021 года Иран, Казахстан и Туркменистан подписали в Ашхабаде, на полях саммита ОЭС трехсторонний Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области железных дорог.

В ходе 16-го заседания туркмено-иранской межправкомиссии по экономическому, научному-техническому и культурному сотрудничеству, состоявшегося в октябре 2021 года в Тегеране, министры транспорта Ирана и Туркменистана подписали всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании, который включил железнодорожный транзит и автомобильные перевозки.

В июне 2022 года высокопоставленные чиновники Ирана и Туркменистана в сфере транспорта встретились в Тегеране, чтобы возобновить взаимные транспортные связи для облегчения транзита по коридорам в регионе.

За последние несколько месяцев две страны предприняли практические шаги по возобновлению транспортных связей, что привело к увеличению транзита на 50%.
Так, железнодорожный транзит через Серахсский пограничный терминал, вновь открытый в июне 2022 года, увеличился до 200 вагонов в сутки, есть возможность увеличить его пропускную способность до 400 вагонов. Пограничный терминал Инче Борун обменивается с туркменской станцией Акяйла от 50 до 200 вагонов в день.

Сотрудничество Ирана и Туркменистана облегчит транзит по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг, в частности, по новому альтернативному маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран-Европа.

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