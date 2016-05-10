​Turkish Airlines в первом квартале потерял 422 млн. долларов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Турецкая авиакомпания Turkish Airlines за первые три месяца 2016 года понесла самые крупные убытки с 1999 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в первом квартале текущего года авиакомпания потеряла 1,24 млрд. турецких лир (422 млн. долларов), притом что за аналогичный период 2015 года чистая прибыль компании составила 373 млн. лир.

Финансовые потери Turkish Airlines связаны с войной в соседних Ираке и Сирии, а также с падением спроса в туристической отрасли на фоне терактов в Стамбуле и Анкаре.

Отметим, что в апреле этого года стоимость ценных бумаг Turkish Airlines упала до пятимесячного минимума, а объем торгов достиг 145 млн. акций, что стало самым высоким уровнем с июля 2009 года. Так, 20 апреля акции авиакомпании на бирже Borsa Istanbul 100 Index упали на 6,8%, а на следующий день также торговались в красной зоне, упав на 1,14% по сравнению с закрытием.