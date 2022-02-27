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Turkish Airlines приостановила полеты в и из Сочи, Минск и Украину

Turkish Airlines приостановила полеты в и из Сочи, Минск и Украину Авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в/из Сочи, Минска и Украины.
Инфраструктура
27 февраля 2022 г. 06:38
Turkish Airlines приостановила полеты в и из Сочи, Минск и Украину

Авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в/из Сочи, Минска и Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на одной из страниц турецкого авиаперевозчика в социальной сети Twitter.

"Наши рейсы в/из Сочи, Минска и Украины до 1 марта 2022 года (включительно) отменены.

Для запросов на замену и возврат билетов вы можете обратиться в туристическое агентство, посетить наш веб-сайт или связаться с нашим колл-центром по телефону +90 850 333 0 849", - говорится в публикации.

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