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Turkish Airlines объявила о готовности вернуть или обменять билеты в Украину

Turkish Airlines объявила о готовности вернуть или обменять билеты в Украину Турецкая авиакомпания Turkish Airlines предоставила клиентам возможность вернуть или поменять авиабилеты на рейсы в Украину на фоне напряженности с Россией.
Инфраструктура
14 февраля 2022 г. 13:42
Turkish Airlines объявила о готовности вернуть или обменять билеты в Украину

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines предоставила клиентам возможность вернуть или поменять авиабилеты на рейсы в Украину на фоне напряженности с Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

"В связи со сложившейся ситуацией в Украине пассажиры, которые приобрели авиабилеты Turkish Airlines до 13 февраля 2022 года включительно в Одессу, Киев, Харьков, Львов, Запорожье и Херсон получат дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года", - сообщили в компании.

Это касается билетов, приобретенных с 13 февраля по 28 февраля 2022 года включительно

"Пассажиры без каких-либо комиссий или штрафов смогут поменять билеты на другие рейсы авиакомпании до 31 марта 2022 года (включительно) при условии, что будут следовать тем же маршрутом и находиться в том же салоне. Деньги за неиспользованные билеты будут возвращены", - заявила авиакомпания.

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Версия на английском языке Turkish Airlines ready to return or exchange tickets to Ukraine

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