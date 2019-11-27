Турецкий холдинг готов выкупить аэропорт Алматы в январе 2020 года

Турецкий холдинг TAV Airports Holding завершит сделку по приобретению международного аэропорта Алматы в январе 2020 года.

Как передает Report со ссылкой казахстанские СМИ, сделка о покупке почти завершена.

"Мы закончим все процессы по документации до 15 января 2020 года. Пока мы не можем озвучить сумму сделки, это станет известно в январе", - пояснил соучредитель и генеральный директор TAV Airports Holding Сани Шанер.

Кроме того, TAV Airports Holding инвестирует 150 млн долларов на расширение международного терминала в международном аэропорту Алматы. "В Алматы мы будем оперировать аэропортом и мы инвестируем в новый международный терминал около 150 млн долларов", - пояснил Шанер.

Ранее сообщалось, что TAV Airports Holding ведет переговоры с акционерами аэропорта Алматы о покупке воздушной гавани. По прогнозам аналитиков, турецкий холдинг может купить международный аэропорт Алматы за 180-210 млн долларов.

Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире. Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. За 9 месяцев 2019 года воздушный терминал увеличил пассажиропоток на 8%, обслужив 4,78 млн пассажиров.

