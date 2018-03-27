Турецкий представитель: БТК изменит судьбу региона

Анкара. 27 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на препятствия, чинимые Всемирным банком (ВБ), Международным валютным фондом (МВФ), США и прочими глобальными силами, запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) состоялся.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Ассоциации адвокатов Турции (TBB) Метин Фейзиоглу.

Отвечая на вопросы Report, турецкий представитель отметил, что маршруты, охватываемые выдвинутой Китаем инициативой "Один пояс – один путь", не пролегают через Азербайджан, Грузию и Турцию. Однако это самый короткий путь для доставки товаров из этой страны в Европу, подчеркнул он.

По его словам, БТК изменит судьбу региона:

"На долю перевозок по БТК, именуемом нами "Железнодорожным шелковым путем", придется 20% экспортных отправок из Китая. Юристы должны превратить этот проект в источник для инвестиций. Там, где нет юристов, не будет и успешных инвестиций. Следовательно, мы будем оказывать услуги по всему маршруту грузоперевозок".