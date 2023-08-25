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Турецкий министр: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется

Турецкий министр: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется и именно с этим связано то, что она в настоящее время закрыта.
Инфраструктура
25 августа 2023 г. 13:46
Турецкий министр: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется и именно с этим связано то, что она в настоящее время закрыта.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сказал журналистам в Анкаре.

Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в октябре посетить Китай: "Китай заинтересован в совместном выполнении работ на турецких линиях в Конье, Аксарае, Енидже и Акденизе. В этом направлении проведен ряд тендеров и переговоров.

В нашем регионе имеется достаточно возможностей, связанных с деятельностью инициативы "Один пояс, один путь". Большинство стран хотят принять участие в этом проекте либо играя транзитную роль, либо участвуя напрямую. У нас также есть железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая сейчас обновляется".

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Версия на английском языке Turkish minister: Baku-Tbilisi-Kars railway being fully renovated
Версия на азербайджанском языке Abdulkadir Uraloğlu: "Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti tam yenilənir"

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