Турецкий министр: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется и именно с этим связано то, что она в настоящее время закрыта.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью обновляется и именно с этим связано то, что она в настоящее время закрыта.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сказал журналистам в Анкаре.

Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в октябре посетить Китай: "Китай заинтересован в совместном выполнении работ на турецких линиях в Конье, Аксарае, Енидже и Акденизе. В этом направлении проведен ряд тендеров и переговоров.

В нашем регионе имеется достаточно возможностей, связанных с деятельностью инициативы "Один пояс, один путь". Большинство стран хотят принять участие в этом проекте либо играя транзитную роль, либо участвуя напрямую. У нас также есть железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая сейчас обновляется".