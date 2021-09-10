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Турецкий министр: У нас имеется опыт в строительстве аэропортов

Турецкий министр: У нас имеется опыт в строительстве аэропортов Турецкие компании построили новый современный международный аэропорт Стамбула за 3 года.
Инфраструктура
10 сентября 2021 г. 16:53
Турецкий министр: У нас имеется опыт в строительстве аэропортов

Турецкие компании построили новый современный международный аэропорт Стамбула за 3 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, выступая на бизнес-форуме тюркоязычных государств, посвященном восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабахского региона.

"У нас также имеется опыт строительства аэропортов в некоторых странах мира. Наши компании имеют большой опыт не только в сфере строительства, но и в области инноваций. Они могут оказать содействие процессу восстановления Карабаха", - отметил министр.

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Версия на английском языке Minister says Turkey has experience in building airports, offers assistance in restoring Karabakh
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Hava limanları tikməkdə təcrübəmiz var”

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