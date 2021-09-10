Турецкий министр: У нас имеется опыт в строительстве аэропортов

Турецкие компании построили новый современный международный аэропорт Стамбула за 3 года.

Турецкие компании построили новый современный международный аэропорт Стамбула за 3 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, выступая на бизнес-форуме тюркоязычных государств, посвященном восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабахского региона.

"У нас также имеется опыт строительства аэропортов в некоторых странах мира. Наши компании имеют большой опыт не только в сфере строительства, но и в области инноваций. Они могут оказать содействие процессу восстановления Карабаха", - отметил министр.