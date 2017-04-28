Турецкий министр: Реджеп Тайип Эрдоган лично следил за ходом реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет введена в эксплуатацию в конце июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

"БТК позволит наладить транспортировку грузов между турецким Карсом и странами Центральной Азии, в том числе Казахстаном и Туркменистаном, а также Азербайджаном, Грузией и Китаем", - сказал Арслан.

По его словам, также завершены работы по строительству железнодорожной станции Карс, здание которой выполнено в архитектурном стиле Османского государства и Государства Сельджукидов.

"Погрузка-разгрузка вагонов будет выполняться за городом. Хочу с удовлетворением отметить, что строительство железной дороги близится к концу. Президент и премьер Турции лично следили за ходом реализации этого крупного международного проекта", - отметил Арслан.

Министр также сообщил, что продукция турецких производителей будет по БТК поставляться через логистический центр в Карсе в разные страны мира, что снизит сроки и себестоимость поставок.