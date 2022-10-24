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Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор

Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор Планируются инвестиции в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).
Инфраструктура
24 октября 2022 г. 12:39
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор

Планируются инвестиции в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Об этом Report сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, грузоперевозки по Среднему коридору увеличиваются и для удовлетворения растущих объемов торговли необходимо улучшить инфраструктурные возможности: “Поэтому мы часто проводим встречи, чтобы все страны Коридора выполняли свои задачи. В настоящее время Средний коридор успешно действует, но мы должны еще больше увеличить его потенциал. Поэтому мы планируем инвестировать в Средний коридор”.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.

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Версия на английском языке Turkish minister: Investments are planned to be made in Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Orta Dəhlizə investisiya qoyulması planlaşdırılır”

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