Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор

Планируются инвестиции в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Планируются инвестиции в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Об этом Report сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, грузоперевозки по Среднему коридору увеличиваются и для удовлетворения растущих объемов торговли необходимо улучшить инфраструктурные возможности: “Поэтому мы часто проводим встречи, чтобы все страны Коридора выполняли свои задачи. В настоящее время Средний коридор успешно действует, но мы должны еще больше увеличить его потенциал. Поэтому мы планируем инвестировать в Средний коридор”.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.