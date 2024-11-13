О нас

Турецкий министр: COP29 важна для сближения позиций развитых и развивающихся стран

Турецкий министр: COP29 важна для сближения позиций развитых и развивающихся стран 11:43
Инфраструктура
13 ноября 2024 г. 12:12
Турецкий министр: COP29 важна для сближения позиций развитых и развивающихся стран

Проходящая в Баку глобальная климатическая конференция COP29 имеет большое значение с точки зрения расширения взаимодействия между развитыми и развивающимися странами и их сближения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум на "полях" COP29.

"Верю, что принятые на COP29 решения будут успешными для всего мира. Мы боремся за сокращение выбросов парниковых газов в наших городах и создание более пригодных для жизни мест", - сказал он.

М.Курум добавил, что возглавляемое им министерство сотрудничает с рядом частных структур: "Переработка воды и других продуктов очень важна, и наши инвестиции в сферу переработки будут продолжаться".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish minister: COP29 is important for bringing developed and developing countries closer
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "COP29 inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin yaxınlaşması üçün vacibdir"

Экслюзивные новости

Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi