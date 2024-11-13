Турецкий министр: COP29 важна для сближения позиций развитых и развивающихся стран

11:43

Проходящая в Баку глобальная климатическая конференция COP29 имеет большое значение с точки зрения расширения взаимодействия между развитыми и развивающимися странами и их сближения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум на "полях" COP29.

"Верю, что принятые на COP29 решения будут успешными для всего мира. Мы боремся за сокращение выбросов парниковых газов в наших городах и создание более пригодных для жизни мест", - сказал он.

М.Курум добавил, что возглавляемое им министерство сотрудничает с рядом частных структур: "Переработка воды и других продуктов очень важна, и наши инвестиции в сферу переработки будут продолжаться".