Турецкий холдинг планирует создать мультимодальный транзитный хаб в Актау

Турецкий холдинг планирует создать мультимодальный транзитный хаб в Актау

Турецкий холдинг YDA Holding рассматривает возможность реализации крупного проекта по созданию мультимодального транзитного хаба в порту Актау Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом стало известно в ходе встречи между президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым с председателем правления YDA Holding Хусейном Арсланом в Анкаре.

В ходе беседы Хусейн Арслан рассказал о планах компании по развитию данного транспортного проекта, а также проинформировал о текущих инициативах - строительстве многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске, расширении индустриального парка YDA Industrial Park и возведении завода по производству сэндвич-панелей в Астане.

Токаев высоко оценил стратегическую заинтересованность холдинга в Казахстане и выразил поддержку инвестиционным инициативам, реализуемым в стране.