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Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов

Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов Общая стоимость проектов, реализуемых турецкой группой компаний Albayrak в Бакинском порту, на начальном этапе составит 30 млн долларов США.
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 16:30
Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов

Общая стоимость проектов, реализуемых турецкой группой компаний Albayrak в Бакинском порту, на начальном этапе составит 30 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил директор холдинга по логистике Харун Онджу.

Он отметил, что приобретен мобильный портовый кран стоимостью 4 млн долларов, части которого уже доставлены в Бакинский порт: "Этот кран будет обслуживать поставщиков грузов. Мы привлекли к проектам наших опытных сотрудников".

По его словам, не исключено, что в будущем количество проектов увеличится: "Мы можем реализовать и другие совместные проекты в Бакинском порту".

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Версия на английском языке Turkish holding company to invest $30M in Baku Port at initial stage
Версия на азербайджанском языке Türkiyə holdinqi Bakı Limanına ilkin mərhələdə 30 milyon dollar pul qoyacaq

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