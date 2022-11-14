Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов

Общая стоимость проектов, реализуемых турецкой группой компаний Albayrak в Бакинском порту, на начальном этапе составит 30 млн долларов США.

Общая стоимость проектов, реализуемых турецкой группой компаний Albayrak в Бакинском порту, на начальном этапе составит 30 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил директор холдинга по логистике Харун Онджу.

Он отметил, что приобретен мобильный портовый кран стоимостью 4 млн долларов, части которого уже доставлены в Бакинский порт: "Этот кран будет обслуживать поставщиков грузов. Мы привлекли к проектам наших опытных сотрудников".

По его словам, не исключено, что в будущем количество проектов увеличится: "Мы можем реализовать и другие совместные проекты в Бакинском порту".