Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов

Общая стоимость проектов, реализуемых турецкой группой компаний Albayrak в Бакинском порту, на начальном этапе составит 30 млн долларов США.
Как передает Report, об этом сообщил директор холдинга по логистике Харун Онджу.
Он отметил, что приобретен мобильный портовый кран стоимостью 4 млн долларов, части которого уже доставлены в Бакинский порт: "Этот кран будет обслуживать поставщиков грузов. Мы привлекли к проектам наших опытных сотрудников".
По его словам, не исключено, что в будущем количество проектов увеличится: "Мы можем реализовать и другие совместные проекты в Бакинском порту".