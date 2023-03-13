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Турецкий электромобиль TOGG выйдет в продажу на днях

Турецкий электромобиль TOGG выйдет в продажу на днях Первый серийный электромобиль турецкого производства TOGG появится в продаже на днях, ожидается, что его cтартовая цена составит 1 млн лир (около 53 тыс. долларов).
Инфраструктура
13 марта 2023 г. 10:52
Турецкий электромобиль TOGG выйдет в продажу на днях

Первый серийный электромобиль турецкого производства TOGG появится в продаже на днях, ожидается, что его cтартовая цена составит 1 млн лир (около 53 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak.

"Проект, в рамках которого на этой неделе начнется процесс предварительного заказа с объявлением его цены, превратит еще одну мечту в реальность. Начиная с конца марта 20 тыс. автомобилей будут поставляться своим владельцам постепенно до конца 2023 года, согласно очередности", - пишет издание.

Уточняется также, что C-SUV Togg с двигателем мощностью 200 лошадиных сил будет продаваться "по доступной цене" из-за ограничения потолка в 1,6 млн лир (около 85 тыс. долларов).

В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник. Создатели утверждают, что на зарядку аккумуляторной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров. Цена автомобиля пока не разглашалась, говорилось лишь, что она будет зависеть от ситуации на рынке.

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Версия на английском языке Turkish electric car TOGG to go on sale in few days

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