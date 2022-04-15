Турецкие школьники написали письмо президенту Ильхаму Алиеву

Турецкие школьники написали письмо президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразили свою радость по случаю освобождения Карабаха и пожелали когда-нибудь посетить эти земли.

Турецкие школьники написали письмо президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразили свою радость по случаю освобождения Карабаха и пожелали когда-нибудь посетить эти земли.

Как сообщает Report, письмо встретило незамедлительный отклик.

По поручению главы государства ученики 4-го класса начальной школы Гюзейкенд в Кастамону, написавшие письмо на имя президента, были приглашены в Азербайджан. Они посетили Азербайджан и побывали в ряде мест, в том числе в Физули и Шуше. Школьники рассказали, что на них произвело впечатление письмо, написанное американским ребенком Мустафе Кемалю Ататюрку, и они захотели написать письмо одному из глав государств. Посоветовавшись всем классом они решили написать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В письме они также рассказали о самоотверженности азербайджанских пожарных в предотвращении лесных пожаров в Турции. Визит школьников завершится завтра.