Турецкие компании на освобожденных территориях Азербайджана выполнили подрядные работы на $2 млрд

11:39

Турецкие компании к настоящему времени на освобожденных территориях Азербайджана выполнили подрядные работы на $2 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Мурат Яман на конференции-презентации Турецкой торговой выставки.

Он отметил, что Азербайджан для турецких компаний - это, в том числе, возможность выхода на рынок СНГ.

"Экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются, охватывая все сферы. Товарооборот между нашими странами растет, наша цель - довести его до $15 млрд", - сказал М.Яман.