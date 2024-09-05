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Турецкие компании на освобожденных территориях Азербайджана выполнили подрядные работы на $2 млрд

Турецкие компании на освобожденных территориях Азербайджана выполнили подрядные работы на $2 млрд 11:39
Инфраструктура
5 сентября 2024 г. 12:02
Турецкие компании на освобожденных территориях Азербайджана выполнили подрядные работы на $2 млрд

Турецкие компании к настоящему времени на освобожденных территориях Азербайджана выполнили подрядные работы на $2 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Мурат Яман на конференции-презентации Турецкой торговой выставки.

Он отметил, что Азербайджан для турецких компаний - это, в том числе, возможность выхода на рынок СНГ.

"Экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются, охватывая все сферы. Товарооборот между нашими странами растет, наша цель - довести его до $15 млрд", - сказал М.Яман.

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Версия на английском языке Turkish companies carry out $2B projects in Azerbaijan’s liberated lands
Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2 milyard dollarlıq iş görüb

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