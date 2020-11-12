Турецкие компании хотят участвовать в возрождении Карабаха

Турецкие компании заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, участии в строительных проектах на освобожденных от оккупации территориях

Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра торговли Турции Рухсары Пекджана в онлайн-формате.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

М.Джаббаров подчеркнул, что связи между странами, основанные на дружбе и братстве, развиваются по восходящей линии. Он отметил, что Турция всегда была рядом с азербайджанским народом, оказывала твердую и однозначную поддержку справедливой позиции страны и выразил признательность Пекджан и турецкому народу.

По словам азербайджанского министра, расширяются экономические и торговые связи Азербайджана и Турции, успешно реализуются энергетические и транспортные проекты как регионального, так и международного значения. В то же время, имеются широкие возможности для сотрудничества во многих отраслях экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, информационные и коммуникационные технологии, образование, торговлю и пр.

Пекджан поздравила Джаббарова и азербайджанский народ, отметив, что эта победа была встречена в Турции с большим энтузиазмом и радостью. По ее словам, турецкие компании заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, участии в строительных проектах на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече были обсуждены вопросы исполнения преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией, перспективы развития экономических связей, развития сотрудничества в инвестиционной, строительной, торговой, транспортно-транзитной и других сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.