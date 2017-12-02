Турецкие авиалинии: Самолет следовавший рейсом Стамбул-Гянджа приземлился в аэропорту Гянджи

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Самолет рейса Стамбул-Гянджа, ожидавший вылета из-за сильного тумана в аэропорту Нахчывана приземлился в аэропорту Гянджи. Об этом Report сказал руководитель Азербайджанского представительства "Турецких Авиалиний" Сейфуллах Ильяс .

По словам С.Ильяса причиной ожидания самолета в аэропорту Нахчывана являлся густой туман в Гяндже: "Наши рейсы осуществляются через Нахчыван. То есть наши самолеты осуществляют посадку в аэропорту Нахчывана, а затем летят в Гянджу. По причине задержки по известным причинам пассажиры были обеспокоены. Но в таких случаях мы помогаем нашим пассажирам. Туман в Гянджинском аэропорту прошел и самолет совершил успешную посадку".

Как мы уже сообщали, сегодняшний рейс Стамбул-Гянджа был задержан из-за густого тумана. Самолет должен был осуществить посадку в аэропорту Гянджи в 08:30 по местному времени.

Напомним, что этот рейс осуществляется по субботам и воскресеньям.