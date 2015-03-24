"Турецкие авиалинии" примут на работу 600 пилотов

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Из-за роста количества авиарейсов в авиакомпании "Турецкие авиалинии" возникла необходимость в новых работниках. По этой причине компания заявила о намерении взять на работу 600 пилотов.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию авиакомпании, в поступившем из барселонского офиса авиакомпании письменном обращении отмечается о намерении принять в 2015 году на работу 600 пилотов.

Один из "roadshow" по приему пилотов запланирован на 26-27 марта в Мадриде. Авиакомпания, обладающая 264 пассажирскими и грузовыми самолетами, изъявила желание пополнить свои ряды "способными пилотами".

Отметим, что в настоящее время в "Турецких авиалиниях" работают 4014 пилотов, 70 из которых испанцы.