СМИ: Турецкие авиакомпании отменили или перенесли рейсы в Тегеран

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Ajet отменили или перенесли рейсы в Тегеран в ночь на субботу.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Ajet отменили или перенесли рейсы в Тегеран в ночь на субботу.

Как передает Report , об этом сообщил портал HavaSosyalMedya, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

Всего, по его данным, речь идет о 14 рейсах из Стамбула и Анкары, а также обратных вылетах. Причины принятых решений не приводятся.

В свою очередь газета Türkiye утверждает, что отмены и переносы рейсов могут быть вызваны опасениями, что Иран в ночь на субботу может нанести удары по Израилю в ответ на гибель 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который находился там для участия в церемонии инаугурации президента исламской республики Масуда Пезешкиана.