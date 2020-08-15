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Турция возобновляет авиасообщение с Казахстаном

Турция возобновляет авиасообщение с Казахстаном Полеты между странами были возобновлены 20 июня, но затем приостановлены 4 июля из-за всплеска случаев заражения коронавирусом
Инфраструктура
15 августа 2020 г. 10:17
Турция возобновляет авиасообщение с Казахстаном

Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на слова министра транспорта и инфраструктуры Турции.

По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но затем приостановлены 4 июля из-за всплеска случаев заражения коронавирусом, будут возобновлены с 1 сентября.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что речь идет об открытии въезда в Турцию для казахстанцев. "Здесь вопрос въезда стоит, а не рейсов. Посольство Казахстана ведет переговоры по этому поводу", - отметили казахстанским СМИ в пресс-службе ведомства.

МИД Казахстана пока не комментирует данную информацию. В начале июля Турция приостановила въезд казахстанских туристов в связи с обострением ситуации с COVID-19 в Казахстане. С 5 июля в Казахстане был введен двухнедельный карантин, который неоднократно продлевался. В четверг госкомиссия под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина в связи с улучшением эпидемиологической ситуации приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране с 17 августа.

 

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