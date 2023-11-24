Турция увеличила прибыль от прохода судов в Босфоре до 185 млн долларов

Прибыль Турции от прохода судов через Босфорский пролив увеличилась за два года с 35 до 185 млн долларов.

Прибыль Турции от прохода судов через Босфорский пролив увеличилась за два года с 35 до 185 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

"Благодаря обновлениям, внесенным в блок Gold Frank конвенции Монтрё за два года, доход от прохода через пролив, составляющий 35 млн долларов, увеличился до 185 млн долларов", - сказал он.

Турция с июля увеличила стоимость прохода судов через свои проливы более чем на 8% (до 4,42 доллара). Тариф рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов. При подписании документа золотой франк приравняли к 0,8 доллара.

Эту конвенцию приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями.

В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.