О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров

Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров Тест на коронавирус должен быть сдан не более чем за 72 часа до вылета
Инфраструктура
28 декабря 2020 г. 14:02
Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров
0 : 00
0 : 00

Отрицательный тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется авиапассажирам с 30 декабря, власти страны отложили введение такой меры на два дня. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.
Ранее минздрав Турции сообщал о том, что пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

"Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут", - говорится в заявлении авиакомпании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish Airlines to require negative PCR tests from December 30

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi