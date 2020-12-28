Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров

Тест на коронавирус должен быть сдан не более чем за 72 часа до вылета

Отрицательный тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется авиапассажирам с 30 декабря, власти страны отложили введение такой меры на два дня. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.

Ранее минздрав Турции сообщал о том, что пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

"Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут", - говорится в заявлении авиакомпании.