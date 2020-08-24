Турция возобновляет авиасообщение с Казахстаном

Ранее Турция планировала возобновить приостановленное в июле авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября

Турция с 27 августа снимает ограничения на регулярные пассажирские полеты с Казахстаном.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"По информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с министерством здравоохранения Турции и учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в эту страну", - говорится в сообщении казахстанского ведомства.

Рейсы будут выполняться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Как сообщало турецкое агентство "Анадолу", Турция планировала возобновить приостановленное в июле авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября. В начале июля Турция приостановила въезд казахстанских туристов в связи с обострением ситуации с COVID-19 в Казахстане. С 5 июля в Казахстане был введен двухнедельный карантин, который неоднократно продлевался. 13 августа госкомиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране с 17 августа в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.



